Теле - і радіоведучий Слава Дьомін, друг Тіни Кароль, показав себе і розповів про зіркову хворобу, яка у нього була.
Як пише Politeka.net, Слава Дьомін є успішним ведучим "радіо Люкс ФМ", а також був у зоряній сотні шоу"Співають всі". Також зірку називають другом Тіни Кароль, адже Слава часто світиться з нею на фото. А ще Дьомін веде " Голос країни "і шоу" Слава+", яке виходить на Ютуб-каналі. Не забуває телеведучий і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
"МОЯ ЗОРЯНА ХВОРОБА.
Зоряною хворобою я перехворів ще 15 років тому. І зараз розумію як же це було бридко.
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Ще під час роботи російською радіо в нічну зміну почали з'являтися шанувальниці моїх ефірів. Вони писали в аську (так. Тоді ще було ICQ) і зізнавалися в коханні під час ефіру. І мене понесло. Я думав, що ось він-мій зоряний час! Хоча по факту, це було 5-10 чоловік, а не мільйони (майже як фан клуб одного з сучасних артистів).
Але, гаразд я був би сексі і супер красунчиком! Але ні!!! Лисіючий плейбой-ось так можна охарактеризувати.
Тривало це Поки моя колишня дружина Ксюха, з якою ми в той час просто спілкувалися, не показала відео з моєю поведінкою. Я був шокований.
Це відео досі зберігатися у мене на ноут щоб не забувати як вести себе не варто.
Що найцікавіше, у всіх, хто хоч якось пов'язаний з публічністю, рано чи пізно з'являється ця "зоряна хвороба". Тут важливо, щоб поруч були люди, які зможуть швидко (іноді навіть болісно) вилікувати", - написав Слава.
Фанати поставили майже 800 лайків і написали коментарі:
"Наступний пост-відео яке досі зберігається у тебе на ноуті)", " ви крутий, хто б що не говорив. Я люблю сильних духом, простих, розумних і веселих людей. Вас бачу саме таким. Це і через екран відчувається і по радіо".
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