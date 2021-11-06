Теле - і радіоведучий Слава Дьомін, друг Тіни Кароль, показав себе і розповів про зіркову хворобу, яка у нього була.

Як пише Politeka.net, Слава Дьомін є успішним ведучим "радіо Люкс ФМ", а також був у зоряній сотні шоу"Співають всі". Також зірку називають другом Тіни Кароль, адже Слава часто світиться з нею на фото. А ще Дьомін веде " Голос країни "і шоу" Слава+", яке виходить на Ютуб-каналі. Не забуває телеведучий і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

"МОЯ ЗОРЯНА ХВОРОБА.

Зоряною хворобою я перехворів ще 15 років тому. І зараз розумію як же це було бридко.

Ще під час роботи російською радіо в нічну зміну почали з'являтися шанувальниці моїх ефірів. Вони писали в аську (так. Тоді ще було ICQ) і зізнавалися в коханні під час ефіру. І мене понесло. Я думав, що ось він-мій зоряний час! Хоча по факту, це було 5-10 чоловік, а не мільйони (майже як фан клуб одного з сучасних артистів).

Але, гаразд я був би сексі і супер красунчиком! Але ні!!! Лисіючий плейбой-ось так можна охарактеризувати.

Тривало це Поки моя колишня дружина Ксюха, з якою ми в той час просто спілкувалися, не показала відео з моєю поведінкою. Я був шокований.

Це відео досі зберігатися у мене на ноут щоб не забувати як вести себе не варто.

Що найцікавіше, у всіх, хто хоч якось пов'язаний з публічністю, рано чи пізно з'являється ця "зоряна хвороба". Тут важливо, щоб поруч були люди, які зможуть швидко (іноді навіть болісно) вилікувати", - написав Слава.

Фанати поставили майже 800 лайків і написали коментарі:

"Наступний пост-відео яке досі зберігається у тебе на ноуті)", " ви крутий, хто б що не говорив. Я люблю сильних духом, простих, розумних і веселих людей. Вас бачу саме таким. Це і через екран відчувається і по радіо".

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