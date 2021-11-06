Теле- и радиоведущий Слава Демин, друг Тины Кароль, показал себя и рассказал о звездной болезни, которая у него была.

Как пишет Politeka.net, Слава Демин является успешным ведущим "Радио Люкс ФМ", а также был в звездной сотне шоу "Співають всі". Также звезду называют другом Тины Кароль, ведь Слава часто светится с ней на фото. А еще Демин ведет "Голос країни" и шоу "Слава+", которое выходит на Ютуб-канале. Не забывает телеведущий и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

"МОЯ ЗВЕЗДНАЯ БОЛЕЗНЬ.

Звездной болезнью я переболел еще 15 лет назад. И сейчас понимаю как же это было мерзко.

Еще во время работы на Русском радио в ночную смену начали появляться поклонницы моих эфиров. Они писали в аську (да. Тогда еще было ICQ) и признавались в любви во время эфира. И меня понесло. Я думал, что вот он - мой звездный час! Хотя по факту, это было 5-10 человек, а не миллионы (Почти как фан клуб одного из современных артистов).

Но, ладно я был бы секси и супер красавчиком! Но нет!!! Лысеющий плейбой - вот так можно охарактеризовать.

Длилось это пока моя бывшая жена Ксюха, с которой мы в то время просто общались, не показала видео с моим поведением. Я был в шоке.

Это видео до сих пор храниться у меня на ноуте чтоб не забывать как вести себя не стоит.

Что самое интересное, у всех, кто хоть как-то связан с публичностью, рано или поздно появляется эта "звездная болезнь". Тут важно, чтоб рядом были люди, которые смогут быстро (иногда даже болезненно) вылечить", - написал Слава.

Фанаты поставили почти 800 лайков и написали комментарии:

"Следующий пост - видео которое до сих пор хранится у тебя на ноуте)", "Вы крутой, кто бы что не говорил. Я люблю сильных духом, простых, умных и веселых людей. Вас вижу именно таким. Это и через экран чувствуется и по радио".

Напомним, известный ведущий растаял от нежных прикосновений Тины Кароль

А еще Politeka писала, что Тину Кароль засняли в объятиях судьи "Співають всі", который недавно развелся

Также Politeka сообщала, что Демин и Wellboy насмешили украинцев нелепым видео



