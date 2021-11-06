Телеведуча Катя Осадча, яка 19 серпня народила третього сина, показала стильну сукню, звернувшись до українців з питанням.

Як пише Politeka.net, Катя Осадча є мамою трьох дітей. У телеведучої старший син Ілля від першого шлюбу і два сини від чоловіка Юрія Горбунова, з яким вона офіційно оформила відносини в 2017 році. Останнього хлопчика Катя народила 19 серпня, але вже повернулася до зйомок і відряджень. Не забуває Осадча і про Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.

На нових фото в блозі Катя була в сукні та светрі. Зірка стояла біля стіни серед ромашок, дивуючи променистістю.

"Затишних всім вихідних. Чим займаєтеся в цей теплий осінній вікенд?",- написала Осадча під фото.

Фанати поставили понад 4 тисячі лайків і написали коментарі:

"Яка красива колекція", " взагалі не стежу за зірковими особистостями, але ваш Instagram люблю. Дякую за простоту. Ви неймовірна", " вихідні і правда красиві. Ми відпочиваємо на дачі і граємо", "яка ви красива на цих фото, така щира, Краса".

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