Телеведущая Катя Осадчая, которая 19 августа родила третьего сына, показала стильное платье, обратившись к украинцам с вопросом.
Как пишет Politeka.net, Катя Осадчая является мамой троих детей. У телеведущей старший сын Илья от первого брака и два сына от мужа Юрия Горбунова, с которым она официально оформила отношения в 2017 году. Последнего мальчика Катя родила 19 августа, но уже вернулась к съемкам и командировкам. Не забывает Осадчая и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.
На новых фото в блоге Катя была в платье и свитере. Звезда стояла у стены среди ромашек, изумляя лучезарностью.
"Уютных всем выходных. Чем занимаетесь в этот теплый осенний уикенд?", - написала Осадчая под фото.
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Фанаты поставили более 4 тысяч лайков и написали комментарии:
"Какая красивая коллекция", "Вообще не слежу за звездными личностями, но ваш Инстаграм люблю. Спасибо за простоту. Вы невероятная", "Выходные и правда красивые. Мы отдыхаем на даче и играем", "Какая вы красивая на этих фото, такая искренняя, красота".
Напомним, Катя Осадчая показала, как выглядит их с Горбуновым роскошный дом изнутри
А еще Politeka сообщала, что экс-подопечная Винника из "Голосу країни" высказала, что думает о муже Осадчей Горбунове
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