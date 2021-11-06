Відома українська блогерка і дружина "Холостяка" Микити Добриніна Даша Квіткова поскаржилася на своє життя зі сльозами на очах, в черговий раз привертаючи до себе увагу.
Даша Квіткова всіляко звертає увагу на себе і блокує всіх хейтерів, які її обговорюють або пишуть неприємні повідомлення. Причому блогерка щоразу нагадує, що не показує ідеальну картинку життя і може заговорити про проблеми.
Цього разу Квіткова поскаржилася на життя в сторі. Примітно, що раніше за це дівчину сильно критикували. Після відпочинку в Парижі і заяв про те, що вона втомилася відпочивати на неї обрушилася хвиля критики, особливо після заяв чоловіка, що наступна відпустка обійдеться їм в суму, що перевищує 200 тисяч гривень.
Сьогодні Даша записала відео в машині і висловилася про переживання:
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"Багато чого відбувається зараз в моєму житті. Іноді я ще дивуюся тому, що я ще маленька дівчинка, якій 23 роки. Дивуюся, тому що виводжу різні ситуації. Хоча іноді хочеться забитися в кут і плакати".
Даша Квіткова стала активніше вести Instagram через кілька місяців після народження сина. Тепер вона частіше акцентує увагу на ньому, розповідає про методи догляду за левом і те, як швидко він змінюється.
Раніше Квіткова вирішила показати свою фігуру і приховати деякі деталі під фільтрами, а на деяких навпаки їх підкреслити. Зараз дівчина намагається активно схуднути, перетворитися і повернутися в колишню форму.
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