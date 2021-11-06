Співачка і одна з детективів шоу "Маска" Настя Каменських показала ефектний образ у сукні з вирізом для нового випуску найзагадковішого проекту.
Як пише Politeka.net, колишня учасниця дуету "Потап і Настя" співачка Настя Каменських зараз зайнята сольною кар'єрою, виступаючи під псевдонімом NK. Зірка також знімається в багатьох українських шоу, включаючи "Маска", куди співачку запросили в якості одного із зіркових детективів. Не забуває Каменських і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На новому фото Настя була в сукні з вирізом, який ідеально підкреслив форми співачки. Також зірка була зі світлим прямим волоссям, що для артистки не властиво.
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ДО РЕЧІ, пишіть свої здогади про те, хто ховається під Масками", - написала Настя.
Фанати поставили десятки тисяч лайків і написали коментарі:
"Вам йде блонд", "Королева", "це дуже-дуже красиво", "Бомба фото", "взагалі немає здогадок", "шикарний вигляд, дуже круто", "Чекаємо з нетерпінням новий випуск", "Вас не впізнати", "Це Кім Кардашьян?".
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