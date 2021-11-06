Співачка і одна з детективів шоу "Маска" Настя Каменських показала ефектний образ у сукні з вирізом для нового випуску найзагадковішого проекту.

Як пише Politeka.net, колишня учасниця дуету "Потап і Настя" співачка Настя Каменських зараз зайнята сольною кар'єрою, виступаючи під псевдонімом NK. Зірка також знімається в багатьох українських шоу, включаючи "Маска", куди співачку запросили в якості одного із зіркових детективів. Не забуває Каменських і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На новому фото Настя була в сукні з вирізом, який ідеально підкреслив форми співачки. Також зірка була зі світлим прямим волоссям, що для артистки не властиво.

"Готові дивитися третій випуск найзагадковішого шоу "Маска"

ДО РЕЧІ, пишіть свої здогади про те, хто ховається під Масками", - написала Настя.

Фанати поставили десятки тисяч лайків і написали коментарі:

"Вам йде блонд", "Королева", "це дуже-дуже красиво", "Бомба фото", "взагалі немає здогадок", "шикарний вигляд, дуже круто", "Чекаємо з нетерпінням новий випуск", "Вас не впізнати", "Це Кім Кардашьян?".

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