Певица и одна из детективов шоу "Маска" Настя Каменских показала эффектный образ в платье с вырезом для нового выпуска самого загадочного проекта.

Как пишет Politeka.net, бывшая участница дуэта "Потап и Настя" певица Настя Каменских сейчас занята сольной карьерой, выступая под псевдонимом NK. Звезда также снимается во многих украинских шоу, включая "Маска", куда певицу пригласили в качестве одного из звездных детективов. Не забывает Каменских и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новом фото Настя была в платье с вырезом, который идеально подчеркнул формы певицы. Также звезда была со светлыми прямыми волосами, что для артистки не свойственно.

"Готовы смотреть третий выпуск самого загадочного шоу "Маска"

Кстати, пишите свои догадки о том, кто скрывается под Масками", - написала Настя.

Фанаты поставили десятки тысяч лайков и написали комментарии:

"Вам идет блонд", "Королева", "Это очень-очень красиво", "Бомба фото", "Вообще нет догадок", "Шикарный вид, очень круто", "Ждем с нетерпением новый выпуск", "Вас не узнать", "Это Ким Кардашьян?".

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