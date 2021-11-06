Певица и одна из детективов шоу "Маска" Настя Каменских показала эффектный образ в платье с вырезом для нового выпуска самого загадочного проекта.
Как пишет Politeka.net, бывшая участница дуэта "Потап и Настя" певица Настя Каменских сейчас занята сольной карьерой, выступая под псевдонимом NK. Звезда также снимается во многих украинских шоу, включая "Маска", куда певицу пригласили в качестве одного из звездных детективов. Не забывает Каменских и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
На новом фото Настя была в платье с вырезом, который идеально подчеркнул формы певицы. Также звезда была со светлыми прямыми волосами, что для артистки не свойственно.
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Кстати, пишите свои догадки о том, кто скрывается под Масками", - написала Настя.
Фанаты поставили десятки тысяч лайков и написали комментарии:
"Вам идет блонд", "Королева", "Это очень-очень красиво", "Бомба фото", "Вообще нет догадок", "Шикарный вид, очень круто", "Ждем с нетерпением новый выпуск", "Вас не узнать", "Это Ким Кардашьян?".
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