Відома українська співачка Надя Дорофєєва, яка практично десять років виступала в групі" Время и Стекло", вирушила на спекотну відпустку разом з друзями, звідки ділиться цікавими кадрами.

Надя Дорофєєва кілька днів тому вирушила до Туреччини разом зі своїми колегами і підтанцьовкою, а також мамою. Причому тепер Надя всіляко хвалиться пляжними образами і сонячними фото з відпочинку.

На яхті з подругою Дорофєєва не нудьгувала і влаштувала день танців, позуючи в різнобарвному купальнику. Причому встигла Надя показати, наскільки струнка у неї фігура. Маленький купальник ледь прикрив її форми.

Без макіяжу, фільтрів і обробки Дорофєєва довела, що виглядає дуже добре і її формі можна тільки позаздрити. Адже за словами співачки вона також не сидить на дієтах і любить дуже смачно поїсти.

Надя Дорофєєва є популярною співачкою. Вона стала відома завдяки своїй участі в групі"Время и Стекло". У 2020-му році група заявила про свій розпад, і після цього Надя Дорофєєва успішно почала сольну кар'єру під псевдонімом DOROFEEVA.

Раніше зірка опублікувала нове відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрах співачка вирішила показати свою ідеальну фігуру, якої змогла домогтися за допомогою активних тренувань.

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