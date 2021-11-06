Известная украинская певица Надя Дорофеева, которая практически десять лет выступала в группе "Время и Стекло", отправилась на жаркий отпуск вместе с друзьями, откуда делится интересными кадрами.

Надя Дорофеева несколько дней назад отправилась в Турцию вместе со своими коллегами и подтанцовкой, а также мамой. Причем теперь Надя всячески хвастается пляжными образами и солнечными фото из отдыха.

На яхте с подругой Дорофеева не скучала и устроила день танцев, позируя в разноцветном купальнике. Причем успела Надя показать, насколько стройная у нее фигура. Маленький купальник едва прикрыл ее формы.

Без макияжа, фильтров и обработки Дорофеева доказала, что выглядит очень хорошо и ее форме можно только позавидовать. Ведь по словам певицы она также не сидит на диетах и любит очень вкусно поесть.

Надя Дорофеева является популярной певицей. Она стала известна благодаря своему участию в группе "Время и Стекло". В 2020-ом году группа заявила о своём распаде, и после этого Надя Дорофеева успешно начала сольную карьеру под псевдонимом DOROFEEVA.

Ранее звезда опубликовала новое видео на своей странице в Инстаграм. На кадрах певица решила показать свою идеальную фигуру, которой смогла добиться с помощью активных тренировок.

Ранее сообщалось, мама Нади Дорофеевой порадовалась при дочери, что не сделала аборт: как выглядит веселая теща Дантеса

Также, Надя Дорофеева с эффектной блондинкой совместила приятное с полезным в Египте: "Вот это переход"

Politeka рассказывала, Надя Дорофеева прямо в постели высмеяла маленький размер у Дантеса: "Ты сеешь во мне комплексы"