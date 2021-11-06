Дизайнер і колишня танцівниця Ксенія, дружина Євгена Кошового з "Квартал 95", показала на якому місці зважилася зробити татуювання.

Як пише Politeka.net, Ксенія і Євген офіційно оформили відносини в 2007 році. У пари є двоє дочок-Варвара і Серафима. Після пологів Ксенія вирішила залишити кар'єру танцівниці і стала дизайнером, заснувавши власний бренд, створюючи одяг для дітей і жінок. Не забуває Ксенія і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На нових сторіс, які Ксенія записала в Instagram, зірка показала животик. На ньому можна побачити акуратну напис, яку набила собі Кошова.

"І чому я раніше на це не зважилася", - написала Ксенія.

На ще одному сторіс можна побачити, як місце з тату було замазано чимось.

На останньому сторіс Ксенія показала себе на Середньому Плані. Кошова була в сорочці, яку розстебнула, показуючи свою тату.

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