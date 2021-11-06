Телеведучий Григорій Решетник, який є зіркою шоу "Холостячка" і "Україна має талант", показав, яким умінням володіє, здивувавши українців.

Як пише Politeka.net, Григорій Решетник став популярним вітчизняним телеведучим. Зараз зірка зайнятий зйомками " Холостячки "зі Златою Огневич і шоу" Україна має талант", яке повернулося після перерви на кілька років. Не забуває Григорій і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На відео Решетник був з обручем, який крутив на талії.

"Я знаю, що кожен українець має свій талант. А приклад цьому Україна має талант. Чекаємо вас біля телевізорів. Ваш Гриша", - написав Решетник.

Фанати подивилися тисячі разів відео і написали коментарі:

"Ахаха, сьогодні купила. Фіолетовий", " Гриша, а на що Вам талія. У мене вона ближче до шиї і не парюся", " Ого, може спробувати на перемогу?", "Ну, дуже".

Нагадаємо, дружина ведучого «Україна має талант " Решетника влаштувала танці на вулиці, чоловік відреагував

А ще Politeka писала, що ведучий «Україна має талант " Решетник розвалився на дивані, заінтригувавши українців

Також Politeka повідомляла, що дружина ведучого "Холостячки" Решетника показала підрослого сина, фото