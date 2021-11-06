Телеведучий Григорій Решетник, який є зіркою шоу "Холостячка" і "Україна має талант", показав, яким умінням володіє, здивувавши українців.
Як пише Politeka.net, Григорій Решетник став популярним вітчизняним телеведучим. Зараз зірка зайнятий зйомками " Холостячки "зі Златою Огневич і шоу" Україна має талант", яке повернулося після перерви на кілька років. Не забуває Григорій і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На відео Решетник був з обручем, який крутив на талії.
"Я знаю, що кожен українець має свій талант. А приклад цьому Україна має талант. Чекаємо вас біля телевізорів. Ваш Гриша", - написав Решетник.
Чоловік Пугачової Галкін здивував несподіваним одкровенням: "Не завжди твоя дружина..."
Потужний вибух забрав більше ста життів, подробиці і кадри: "Обгорілі тіла лежать на вулицях"
Концерт зірки обернувся масштабною трагедією, є жертви та сотні постраждалих: кадри
Пенсії для деяких українців піднімуть з 1 січня, хто отримає: «Не менше 7800 грн»
В Україні посилили карантин, озвучені нові обмеження: "Після 23 години..."
Фанати подивилися тисячі разів відео і написали коментарі:
"Ахаха, сьогодні купила. Фіолетовий", " Гриша, а на що Вам талія. У мене вона ближче до шиї і не парюся", " Ого, може спробувати на перемогу?", "Ну, дуже".
Нагадаємо, дружина ведучого «Україна має талант " Решетника влаштувала танці на вулиці, чоловік відреагував
А ще Politeka писала, що ведучий «Україна має талант " Решетник розвалився на дивані, заінтригувавши українців
Також Politeka повідомляла, що дружина ведучого "Холостячки" Решетника показала підрослого сина, фото