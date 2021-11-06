Телеведучий Олександр Педан, зірка шоу "Екси", показав, як проводить час з дочкою, осоромившись на кадрах.
Як пише Politeka.net, Олександр Педан став популярним телеведучим і зіркою "Нового каналу". Зірка одружений на Інні Педан, з якою офіційно оформив стосунки ще в 2003 році. У пари є дочка Валерія, яка не так давно закінчила школу і пішла вчиться в університет. Олександр крім телебачення активно веде і сторінку в Instagram, де ділиться найцікавішим з фанатами.
На нових сторіс Олександр показав, як катався на самокаті з дочкою в Одесі. Педан показав себе, записавши сторіс.
"Ми з Валерією Педан на самокатах по трасі здоров'я в Одесі", - написав зірка.
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На другому сторіс Олександр опустив телефон, знімаючи кермо самоката.
"Я геніальний оператор", - пожартував над собою Педан, адже хотів зробити зйомку зовсім інакше.
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