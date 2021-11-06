Телеведучий Олександр Педан, зірка шоу "Екси", показав, як проводить час з дочкою, осоромившись на кадрах.

Як пише Politeka.net, Олександр Педан став популярним телеведучим і зіркою "Нового каналу". Зірка одружений на Інні Педан, з якою офіційно оформив стосунки ще в 2003 році. У пари є дочка Валерія, яка не так давно закінчила школу і пішла вчиться в університет. Олександр крім телебачення активно веде і сторінку в Instagram, де ділиться найцікавішим з фанатами.

На нових сторіс Олександр показав, як катався на самокаті з дочкою в Одесі. Педан показав себе, записавши сторіс.

"Ми з Валерією Педан на самокатах по трасі здоров'я в Одесі", - написав зірка.

На другому сторіс Олександр опустив телефон, знімаючи кермо самоката.

"Я геніальний оператор", - пожартував над собою Педан, адже хотів зробити зйомку зовсім інакше.

Нагадаємо, ведучий шоу» екси " Педан розповів, як привів дочку в студентський гуртожиток

А ще Politeka писала, що несподіваний поворот на шоу "екси", кого відправили додому і хто оголосив про розлучення

Також Politeka повідомляла, що ведучий шоу» екси " Олександр Педан влаштував незабутній вихідний для сім'ї



