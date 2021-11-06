Телеведущий Александр Педан, звезда шоу "Эксы", показал, как проводит время с дочерью, оконфузившись на кадрах.
Как пишет Politeka.net, Александр Педан стал популярным телеведущим и звездой "Нового канала". Звезда женат на Инне Педан, с которой официально оформил отношения еще в 2003 году. У пары есть дочь Валерия, которая не так давно закончила школу и пошла учится в университет. Александр кроме телевидения активно ведеет и страничку в Инстаграм, где делится самым интересным с фанатами.
На новых сторис Александр показал, как катался на самокате с дочерью в Одессе. Педан показал себя, записав сторис.
"Мы с Валерией Педан на самокатах по трассе здоровья в Одессе", - написал звезда.
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На втором сторис Александр опустил телефон, снимая руль самоката.
"Я гениальный оператор", - подшутил над собой Педан, ведь хотел сделать сьемку совсем иначе.
Напомним, ведущий шоу «Эксы» Педан рассказал, как привел дочку в студенческое общежитие
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