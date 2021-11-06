Відомий грузинський шоумен і ведучий Іраклі Макацарія показав у мережі кумедні кадри з 19-річною коханою.

Як повідомляє Politeka.net, популярний в Україні грузинський шоумен Іраклі Макацарія здобув широку популярність після зйомок в одному з сезонів реаліті-шоу "Холостяк" на українському телебаченні. У своєму Instagram хлопець часто радує шанувальників яскравими публікаціями і цього разу виклав у сторіс кумедні кадри з коханою.

Тільки недавно Іраклі оголосив, що він більше не холостяк. Обраницею шоумена стала 19-річна грузинська студентка Ліза Чичуа. Судячи з нових знімків, парочка вибралася на якийсь захід і часу даремно не втрачала. На фото в сторіс вони забавно кривляються на камеру, хитромудро позують і веселяться.

Так, на одному з кадрів Ліза зняла їх з Іраклі в дзеркало на стелі, на ще одному фото дівчина схопила коханого за щелепу, а на третьому показала їх удвох в повний зріст. При цьому жодна з фотографій не підписала, так що не зрозуміло, де і з якого приводу закохані гуляли.

Нагадаємо, "Холостяк" Макацарія вирішив станцювати прямо за кермом авто на повному ходу: екстремальні кадри.

Як повідомляла Politeka, "Холостяк" Макацарія засвітився на" Танцях з зірками "з 19-річною коханою, сполохавши Гвоздьову: "Скоро...".

Також Politeka писала, що Грузинський "Холостяк" Макацарія у військовій формі розбурхав кадрами з автоматом: "Щоденні вчення".