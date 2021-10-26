На этот раз он в жюри

Грузинский шоумен и блогер Иракли Макацария, которого в Украине помнят как экс-участника шоу «Холостяк», оказался на съемках «Танцев со звездами» со своей юной возлюбленной.

Как пишет Politeka.net, в свое время 36-летний грузинский шоумен получил широкую известность в Украине. Он был главным героем одного из сезонов шоу «Холостяк», а также успел поучаствовать в «Танцях з зірками».

После успешных проектов в Украине шоумен вернулся к себе на родину, где вскоре у него завязались отношения с 19-летней Лизой Чичуа.

В новом посте Макацария показал себя в обнимку с девушкой на съемках шоу. Бывший «холостяк» объяснил, что примет участие в грузинском варианте проекта «Танцы со звездами». Однако, на этот раз он будет сидеть в жюри.

«Открытие 10-го юбилейного сезона «Танцев со звёздами» в Грузии», - подписал фото Иракли.

Под его публикацией отметилась известная украинская танцовщица Илона Гвоздева.

«Скоро увидимся», - написала она.

Поклонники также отреагировали на пост Иракли.

«Как брат и сестра похожи!», «Очень замечательная пара так похожи на друг друга», «Возмужал Поправился», «Такая замечательная пара! Любо смотреть на вас», «Красивые, влюблённые, счастливые. Пусть так будет всегда», - пишут люди.

Напомним, грузинский "Холостяк" Макацария в военной форме взбудоражил кадрами с автоматом.

Как сообщала Politeka, 19-летняя возлюбленная впечатлила "холостяка" Макацарию по-летнему жарким образом в саду.

Также Politeka писала, что "холостяк" Макацария после прогулок с 19-летней возлюбленной вдруг появился с ребенком на руках.