Молодая возлюбленная бывшего «холостяка» Иракли Макацарии, Лиза, показала расслабленный отдых на свежем воздухе в летнем наряде

36-летний грузинский шоумен и телеведущий Иракли Макацария получил широкую известность в Украине. Он был главным героем одного из сезонов шоу «Холостяк», а также успел поучаствовать в «Танцях з зірками», покорив своей харизмой многих украинских женщин. Впрочем, найти свою вторую половинку на телепроекте Иракли так и не удалось.

После успешных проектов в Украине шоумен вернулся к себе на родину, где и закрутил роман с 19-летней Лизой Чичуа. Макацария признавался, что разница в возрасте его совершенно не беспокоит, ведь главное, что им с новой девушкой хорошо вместе.

Как пишет Politeka.net, пара часто делится новыми снимками в Инстаграм. На этот раз Лиза решила показать, как отдыхает одна среди зелени в саду. На фото девушка позировала в кресле на фоне беседки под открытым небом. На ней было по-летнему легкое обтягивающее мини-платье, которое подчеркнуло фигуру красотки.

Фото явно понравились возлюбленному Лизы: Макацария оставили под ними лайк и комментарий с сердечком.

Подписчики девушки также отреагировали.

«Фотографу зачет», «Принцесса», «Очень красивая фотки очень красивые и супер огонь и бомбезные», «Красивая харизматичная девушка», - пишут люди.

Напомним, "холостяк" Макацария после прогулок с 19-летней возлюбленной вдруг появился с ребенком на руках.

Как сообщала Politeka, "холостяк" Макацария засветил развлечения с 19-летней возлюбленной, Остапчук впечатлен.

Также Politeka писала, что "холостяк" Макацария засветился с 19-летней возлюбленной в белоснежном платье.