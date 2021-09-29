Известный шоумен и блогер Иракли Макацария поделился в сети "опасными" кадрами с оружием

Как сообщает Politeka.net, бывший участник реалити-шоу "Холостяк" грузин Иракли Макацария, который получил широкую известной среди украинских зрителей, часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз красавчик поделился кадрами, видимо, со съемок фильма, на которых предстал в воинственном образе.

На снимках Иракли запечатлен, видимо, на военной базе, где сейчас походит учения, чтобы в фильме перевоплотится в своего героя полностью. Перед камерой шоумен позирует в военной камуфляжной форме, а в руке держит автомат. Завершают этот образ модные солнцезащитные очки.

В подписи к публикации Макацария написал: "Подготовка к нашему фильму находится в активной фазе, которая включает ежедневные учение на базе специального подразделения. Я надеюсь, что у меня получится полностью перевоплотиться в моего героя, чтобы быть максимально органичным". Поклонники в восторге от нового образа бывшего "Холостяка", его засыпают комплиментами в комментариях к фото.

Напомним, 19-летняя возлюбленная впечатлила "холостяка" Макацарию по-летнему жарким образом в саду: "Принцесса".

Как сообщала Politeka, "Холостяк" Макацария после прогулок с 19-летней возлюбленной вдруг появился с ребенком на руках: фото.

Также Politeka писала, что "Холостяк" Макацария засветил развлечения с 19-летней возлюбленной, Остапчук впечатлен: "Такие вы…".