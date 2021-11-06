Известный грузинский шоумен и ведущий Иракли Макацария показал в сети забавные кадры с 19-летней возлюбленной.

Как сообщает Politeka.net, популярный в Украине грузинский шоумен Иракли Макацария получил широкую известность после съемок в одном из сезонов реалити-шоу "Холостяк" на украинском телевидении. В своем Instagram парень часто радует поклонников яркими публикациями и в этот раз выложил в сторис забавные кадры с возлюбленной.

Только недавно Иракли объявил, что он больше не холостяк. Избранницей шоумена стала 19-летняя грузинская студентка Лиза Чичуа. Судя по новым снимкам, парочка выбралась на какое-то мероприятие и времени зря не теряла. На фото в сторис они забавно кривляются на камеру, замысловато позируют и веселятся.

Популярные статьи сейчас

Муж Пугачевой Галкин удивил неожиданным откровением: «Не всегда твоя жена…»

Депутата с женой жестоко избили под Одессой, кадры с места ЧП: «Их внедорожник остановили…»

Мощный взрыв унес больше ста жизней, подробности и кадры: "Обгоревшие тела лежат на улицах"

В Украине усилили карантин, озвучены новые ограничения: "После 23 часов..."

ПриватБанк предупредил о прекращении работы: когда это произойдет и что ждет украинцев
Показать еще

Так, на одном из кадров Лиза сняла их с Иракли в зеркало на потолке, на еще одном фото девушка схватила возлюбленного за челюсть, а на третьем показала их вдвоем в полный рост. При этом ни одна из фотографий не подписала, так что не понятно, где и по какому поводу влюбленные гуляли.

Напомним, "Холостяк" Макацария решил станцевать прямо за рулем авто на полном ходу: экстремальные кадры.

Как сообщала Politeka, "Холостяк" Макацария засветился на "Танцах со звездами" с 19-летней возлюбленной, всполошив Гвоздеву: "Скоро...".

Также Politeka писала, что Грузинский "Холостяк" Макацария в военной форме взбудоражил кадрами с автоматом: "Ежедневные учение".