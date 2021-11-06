Актриса Катерина Нікітіна, резидентка "Жіночого кварталу", здалася в міні, покрутившись на жердині і захопивши фанатів в Instagram.

Як пише Politeka.net, Катерина Нікітіна стала популярною актрисою і резиденткою "жіночого кварталу". Зірка любить спорт, хвалиться розкішними розтяжками і практикується танцювати біля пілона. Не забуває Нікітіна і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На нових кадрах Нікітіна була в міні-шортиках і топіку. Зірка крутилася на пілоні, радуючи фігуркою.

"Сьогодні в Жіночому кварталі буде номер з пілоном!

Ми дуже довго його виношували і ось нарешті УРА!

Ті хто буде на концерті, вам пощастило подвійно ви побачите це першими)

Побажайте мені удачі, я дуже хвилююся) це буде мій перший виступ на пілоні!!!!",- написала Катерина.

Фанати подивилися ролик більше 4 тисяч разів і написали коментарі:

"Удачі кішечка. Все буде супер! Ти найкраща"," у тебе фігура зараз космос", " Та ти що?", "Катя, Ти вогонь".

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