Актриса Катерина Нікітіна, резидентка "Жіночого кварталу", здалася в міні, покрутившись на жердині і захопивши фанатів в Instagram.
Як пише Politeka.net, Катерина Нікітіна стала популярною актрисою і резиденткою "жіночого кварталу". Зірка любить спорт, хвалиться розкішними розтяжками і практикується танцювати біля пілона. Не забуває Нікітіна і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На нових кадрах Нікітіна була в міні-шортиках і топіку. Зірка крутилася на пілоні, радуючи фігуркою.
"Сьогодні в Жіночому кварталі буде номер з пілоном!
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Побажайте мені удачі, я дуже хвилююся) це буде мій перший виступ на пілоні!!!!",- написала Катерина.
Фанати подивилися ролик більше 4 тисяч разів і написали коментарі:
"Удачі кішечка. Все буде супер! Ти найкраща"," у тебе фігура зараз космос", " Та ти що?", "Катя, Ти вогонь".
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