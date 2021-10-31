Известная актриса и юмористка Екатерина Никитина, которая играет в "Женском квартале", поделилась новым кадром под маской зайца.

Как передает Politeka.net, Екатерина Никитина прославилась благодаря своей работе в шоу "Женский квартал". Она является не только актрисой, но и популярной юмористкой. Также девушка принимала участие в множестве юмористических проектов, где показала себя как хорошую юмористку. Одним из таких проектов была "Лига Смеха" и "Хто зверху?".

Так, на этот раз юмористка опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадре Екатерина Никитина под маской черного зайца показала язык.

Поклонники актрисы оставили ей множество комментариев под фото: "Какая зайка)", "Тебя походу не прокормить!?", "Не берут в Плейбой? Это мелочи! Возьмите по круче журнал!", "

Кать????? Тебе плохо??", "Вы моя зайка чего такая", "Звезда", "Зайчик Playboy".

Ранее сообщалось, блондинка из "Женского квартала" прямо на пляже продемонстрировала свою гибкость: "Ангел во плоти"

Также, Товстолес, Кекелия, Сопонару и другие звезды "Женского квартала" в неглиже неприятно удивили: "Мир сошел с ума"

Politeka рассказывала, звезда "Женского квартала" Никитина выплеснула накипевшее, сорвавшись на крик: "Как вы можете?"