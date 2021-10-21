Актрисы "Женского квартала" Лера Товстолес, Вера Кекелия, Ирина Сопонару и другие показали свою красоту, ничем не прикрывшись, получив от украинцев неоднозначные оценки.

Как пишет Politeka.net, "Женский квартал" является одним из проектов "Квартал 95", куда вошли вокалистки "Голосу країни", юмористки "Лиги Смеха", звезды "Improv Live Show", а также актрисы из других проектов. И вот, на страничке "Женского квартала" в Инстаграм появились фотографии артисток, который сбросили с себя все.

На снимках были Лера Товстолес, Вера Кекелия, Ирина Сопонару, Екатерина Никитина и остальные красотки из "Квартала".

"В современном мире мы часто забываем, как важно быть самим собой и как прекрасно мы выглядим настоящими. Несмотря на картинки в Инстаграме, женщины хотят отвечать трендам и моде. Важно помнить, что каждая женщина - особая и красивая по-своему. Не нужно гнаться за искусственными трендами. Нужно полюбить себя. Как это сделать, девушки рассказали из собственного опыта", - написано было под фото.

Фанаты неоднозначно начали комментировать публикацию:

"Все красотки", "А быть голыми - это прямо обязательно?", "А где Кравец?", "Настя Оруджева и тут выделилась) красотка", "Я ел вообще-то", "Как будто всех по принуждению заставили сфоткаться голыми", "Низко пали. Женщина не должна быть настолько открытой. Женщина должна быть женщиной, а не обьектом внимания. Разочарование", "Девчонки разочаровали, ну почему нужно обязательно раздеваться, мир сошел с ума", "Девчонки, если честно, то это уже слишком, вам не кажется???".

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