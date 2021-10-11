Украинская актриса, звезда «Женского квартала» и других проектов «Квартал 95» Ирина Сопонару прогулялась по парку, озадачив внешним видом, и заставив поклонников переживать.

Как передает Politeka.net, в Инстаграм у белокурой красотки появилось фото, на котором она представила стильный осенний лук. Сопонару была одета в спортивные штаны и объемную футболку с коротким рукавом. Образ дополнила стильная шапка и косичка.

«Осень», - коротко подписала фото девушка.

В комментариях ей оставили массу приятных слов. Многих поклонников озадачил вид девушки, которая была одета не по погоде. Они начали переживать за нее, не понимая такого "геройства" ради фото.

«Пушка», «Как говорили в фильме «Большая перемена», откуда же вас таких зелененьких сюда присылают. Хорошенькая», «Невероятная красота, очень хорошо, золотая осень», «Одевайтесь теплее! Прелесть! Берегите себя, вы любимы», «Look в осеннюю тему прекрасен», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Ирина Сопонару в эффектном купальнике подчеркнула достоинства фигуры: "Ох и горячая...".

Как сообщала Politeka, Ирина Сопонару в мини-топе "подкатила" к известному артисту: "У тебя же есть мужчина...".

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