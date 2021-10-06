Відома гумористка і актриса шоу "Жіночий квартал" Ірина Сопонару публічно "підкотила" до відомого музиканта.

Як передає Politeka.net, Ірина Сопонару є відомою українською гумористкою. Вона прославилася своєю участю в шоу "Жіночий квартал". Дівчина почала свою кар'єру в команді КВН "Вінницькі перці". Також вона брала участь у безлічі гумористичних шоу як актриса або комік.

Так, цього разу артистка опублікувала нову серію фото на своїй сторінці в Instagram. На першому кадрі Ірина Сопонару показала, в якому образі прийшла на ютуб-шоу "Підкати". Суть шоу - "підкотити" до головного героя за допомогою жартів. Гумористка прийшла в джинсах блакитного кольору на високій талії, і рожевому міні-топі. Цей наряд відмінно підкреслює ідеальну фігуру дівчини.

На наступному кадрі Ірина Сопонару виступає перед українським реп-виконавцем під псевдонімом "Tricky Nicki".

Під фото один з користувачів мереж написав артистці про те, що у неї є чоловік, і здивувався її участі в такому про єкті.

На це Ірина Сопонару йому різко відповіла: "І що? Це шоу. Не документальні зйомки".

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