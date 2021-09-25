Украинская актриса, звезда «Женского квартала» и других проектов «Квартал 95» Ирина Сопонару удивила поведением в холле отеля
Как пишет Politeka.net, артистка отдыхала за границей, о чем свидетельствовали ее жаркие фото в купальнике. В этот раз в Инстаграм блондинки появился забавный кадр, сделанный в отеле. Сопонару уселась на каталку для багажа. Красотка была одета в джинсовый костюм и кепку, которая идеально дополняла ее образ. Судя по всему, на отдыхе девушка была не одна, поскольку кто-то фотографировал ее хулиганскую выходку.
«Ценный груз», - шутливо подписала фото звезда.
В комментариях ей оставили несколько забавных отзывов и комплиментов.
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«Такая милая», «Действительно очень ценно», «Бесценный», «Умеешь удивлять», «Отдых удался», «Ох, и Ирка», - пишут пользователи сети.
Отметим, что Сопонару является одной из ведущих актрис «Женского квартала». Красотка также снимается в сериалах и участвует в различных шоу.
Напомним, что Ирина Сопонару в пикантном купальнике раскрепостилась на отдыхе: "Ну просто perfect".
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