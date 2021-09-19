Актриса "жіночого кварталу" і гумористка Ірина Сопонару поділилася чуттєвим кадром з нової фотосесії

Ірина майже щодня показує нові фото, розповідає про свої будні і жартує над фанатами. Цього разу артистка показала вельми стильний образ в чорній сукні з великим вирізом на спині.

Чорне-біле фото було зроблено на вулиці, а весь фон позаду дівчини був прихований її нарядом. При цьому прості аксесуари або її макіяж не були в центрі уваги, на відміну від сукні. Волосся Ірина залишила розпущеним, вважає за краще відвернути голову в сторону від камери.

"Eye contact: how souls catch on fire 🔥 @oksi_official" - написала під фото Сопонару.

Шанувальники відповіли:

"Божечки))) що це за диво😍; ти так неідеально ідеальна🤍 💫; Іра, ти красуня-расотка; дай мені пральню; Ірочка, мені цікаво, чим це ви тут цікавим займаєтеся ? Жартую вибачте ;) красуня"»

Нагадаємо, Ірина Сопонару є відомою українською гумористкою. Вона прославилася своєю участю в шоу"Жіночий квартал". Дівчина почала свою кар'єру в команді КВК"Вінницькі перці".

Також вона брала участь у безлічі гумористичних шоу як актриса або комік. Дівчина активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками моментами з життя.

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