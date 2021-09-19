Актриса "Женского квартала" и юмористка Ирина Сопонару поделилась чувственным кадром из новой фотосессии

Ирина почти каждый день показывает новые фото, рассказывает о своих буднях и подшучивает над фанатами. В этот раз артистка показала весьма стильный образ в черном платье с крупным вырезом на спине.

Черное-белое фото было сделано на улице, а весь фон позади девушки был скрыт ее нарядом. При этом простые аксессуары или ее макияж не были в центре внимания, в отличие от платья. Волосы Ирина оставила распущенными, предпочитает отвернуть голову в сторону от камеры.

«Eye contact: how souls catch on fire 🔥 @oksi_official» - написала под фото Сопонару.

Поклонники ответили:

«Божечки))) что это за чудо😍; ты так неидеально идеальна 🤍💫; Ира, ты красотка-расотка; дай мне стирочку; Ирочка, мне интересно, чем это вы тут интересным занимаетесь ? Шучу простите ;)Красавица».

Напомним, Ирина Сопонару является известной украинской юмористкой. Она прославилась своим участием в шоу "Женский квартал". Девушка начала свою карьеру в команде КВН "Вінницькі перці".

Также она принимала участие во множестве юмористических шоу как актриса или комик. Девушка активно ведет социальные сети и делится с поклонниками моментами из жизни.

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