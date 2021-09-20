Відома гумористка і актриса "Жіночого кварталу" Ірина Сопонару засвітилася на відпочинку в Туреччині

Як передає Politeka.net, Ірина Сопонару є відомою українською гумористкою. Вона прославилася своєю участю в шоу "Жіночий квартал". Дівчина почала свою кар'єру в команді КВН "Вінницькі перці". Також вона брала участь у безлічі гумористичних шоу.

На цей раз актриса поділилася новим фото на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, нещодавно Ірина Сопонару вирушила у відпустку до Туреччини. На кадрі вона показує свою ідеальну фігуру в червоному злитому купальнику. Також Ірина на фото часто акцентує увагу на своїх ногах, і цей раз не виняток. У купальнику видно, які вони довгі.

"Гарячий літній день", - підписала фото Ірина Сопонару.

Шанувальники залишили безліч приємних слів в коментарях для актриси: "Ох і гаряча ви", "Красуня", "Не сумуй", "Ти дуже красива", "Неймовірний красуня дуже красиві довгі нога круто крутий блондинка", "Супер", "Шикарна дівчинка", "Як завжди купальник на висоті", "Ірина, Ви прекрасні! Так тримати, розумничка. ЩАСТЯ ВАМ".

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