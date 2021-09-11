Звезда "Женского квартала" и известная юмористка Ирина Сопонару показала себя в шикарном образе

Ирина Сопонару является известной украинской юмористкой. Она прославилась своим участием в шоу "Женский квартал". Девушка начала свою карьеру в команде КВН "Вінницькі перці". Также она принимала участие во множестве юмористических шоу как актриса или комик. Девушка активно ведет социальные сети и делится с поклонниками моментами из жизни.

На этот раз артистка опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграм. На снимке Ирина хвастается своим безупречным красным платьем, в котором отлично видно прекрасную фигуру девушки. Девушка подписала, что эту фотографию сделала Марта Адамчук, которая также является актрисой "Женского квартала" и финалисткой шоу "Голос країни".

"В тени Марты Адамчук", рассказала Ирина Сопонару.

Поклонники Ирины оставили ей несколько комментариев под фото: "Красотка", "Огонь", "Ты очень красивая", "Невероятная красотка, очень красивое красное платье".

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