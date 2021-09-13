Звезда "Женского квартала" и известная юмористка Ирина Сопонару показала смелый образ на уличной фотосессии

Молодая звезда показывает разные кадры на своей странице в Инстаграм. При этом нередко Ирина меняет образы, примеряет оригинальные наряды и рассказывает о своих буднях на работе.

За кулисами часто звезда успевает сделать несколько памятных селфи с командой «Женского квартала». Однако самыми обсуждаемыми фото по-прежнему остаются кадры, на которых Сопонару демонстрирует свою фигуру.

В этот раз получилось точно так же. Причем отзывы поклонников далеко не всегда были положительными из-за того, что позировала на новом фото Ирина совсем без одежды:

«Плод нашей с @oksi_official любви 🖤» - подписала кадр Сопонару.

Поклонники отреагировали:

«Это, что? Уже больше показать нечего?; Стыдно должно быть, а не шикарно; а я думал что #irinasoponaru та единственная которая не оголится; На заставку в телефоне поставлю😍🔥; Очень красиво и неожиданно😍вот такой фотки я ждала❤; снова решили гневные комменты собрать; Девушка полегче, чуть телефон не уронил😮».

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