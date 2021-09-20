Известная юмористка и актриса "Женского квартала" Ирина Сопонару засветилась на отдыхе в Турции

Как передает Politeka.net, Ирина Сопонару является известной украинской юмористкой. Она прославилась своим участием в шоу "Женский квартал". Девушка начала свою карьеру в команде КВН "Вінницькі перці". Также она принимала участие во множестве юмористических шоу.

На этот раз актриса поделилась новым фото на своей странице в Инстаграм. Как известно, недавно Ирина Сопонару отправилась в отпуск в Турцию. На кадре она показывает свою идеальную фигуру в красном слитном купальнике. Также Ирина на фото часто акцентирует внимание на своих ногах, и этот раз не исключение. В купальнике видно, какие они длинные.

"Горячий летний день", - подписала фото Ирина Сопонару.

Поклонники оставили множество приятных слов в комментариях для актрисы: "Ох и горячая вы", "Красотка", "Не скучай", "Ты очень красивая", "Невероятная красавица очень красивые длинные ноги круто крутая блондинка", "Супер", "Шикарная малышка", "Как всегда купальник на высоте", "Ирина, Вы прекрасны! Так держать, УМНИЧКА. СЧАСТЬЯ ВАМ".

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