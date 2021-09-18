Зірка "жіночого кварталу" і відома гумористка Ірина Сопонару показала новий знімок з відпочинку

Ірина давно веде соціальні мережі, де викладає безліч різних фото і хвалиться моментами роботи над «Жіночим кварталом». Від своїх колег Сопонару не відстає і зараз-як і кілька інших учасниць шоу, вона вирушила на відпочинок.

Кадрами з відпустки співачка поділилася у себе на сторінці. На сонячному знімку задоволена артистка позувала в яскравому купальнику з різнобарвним принтом і досить значним декольте до самого пупка.

"По-перше, це зручно🙃 Photo by @soponaru_t ♥ ️" - написала під фото Ірина.

Шанувальники поспішили прокоментувати кадр зірки: "Ну просто perfect💋; Perfetto! Виглядаєш, як богиня на 100%; всі тішимо чоловіків своєю красою?; А де це так красиво?😍».

Також артистка опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. На знімку Ірина хвалиться своїм бездоганним червоним платтям, в якому відмінно видно прекрасну фігуру дівчини.

Дівчина підписала, що цю фотографію зробила Марта Адамчук, яка також є актрисою "жіночого кварталу" і фіналісткою шоу "Голос країни".

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