Звезда "Женского квартала" и известная юмористка Ирина Сопонару показала новый снимок из отдыха
Ирина давно ведет социальные сети, где выкладывает множество разных фото и хвастается моментами работы над «Женским кварталом». От своих коллег Сопонару не отстает и сейчас – как и несколько других участниц шоу, она отправилась на отдых.
Кадрами из отпуска певица поделилась у себя на странице. На солнечном снимке довольная артистка позировала в ярком купальнике с разноцветным принтом и довольно внушительным декольте до самого пупка.
«Во-первых, это удобно🙃 Photo by @soponaru_t ♥️» - написала под фото Ирина.
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Поклонники поспешили прокомментировать кадр звезды: «Ну просто perfect💋; Perfetto! Выглядишь, как богиня на 100%; Всё радуем мужчин своей красотой?; А где это так красиво Ирина?😍».
Также артистка опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграм. На снимке Ирина хвастается своим безупречным красным платьем, в котором отлично видно прекрасную фигуру девушки.
Девушка подписала, что эту фотографию сделала Марта Адамчук, которая также является актрисой "Женского квартала" и финалисткой шоу "Голос країни".
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