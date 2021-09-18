Звезда "Женского квартала" и известная юмористка Ирина Сопонару показала новый снимок из отдыха

Ирина давно ведет социальные сети, где выкладывает множество разных фото и хвастается моментами работы над «Женским кварталом». От своих коллег Сопонару не отстает и сейчас – как и несколько других участниц шоу, она отправилась на отдых.

Кадрами из отпуска певица поделилась у себя на странице. На солнечном снимке довольная артистка позировала в ярком купальнике с разноцветным принтом и довольно внушительным декольте до самого пупка.

«Во-первых, это удобно🙃 Photo by @soponaru_t ♥️» - написала под фото Ирина.

Поклонники поспешили прокомментировать кадр звезды: «Ну просто perfect💋; Perfetto! Выглядишь, как богиня на 100%; Всё радуем мужчин своей красотой?; А где это так красиво Ирина?😍».

Также артистка опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграм. На снимке Ирина хвастается своим безупречным красным платьем, в котором отлично видно прекрасную фигуру девушки.

Девушка подписала, что эту фотографию сделала Марта Адамчук, которая также является актрисой "Женского квартала" и финалисткой шоу "Голос країни".

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