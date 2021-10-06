Известная юмористка и актриса шоу "Женский квартал" Ирина Сопонару публично "подкатила" к известному музыканту.

Как передает Politeka.net, Ирина Сопонару является известной украинской юмористкой. Она прославилась своим участием в шоу "Женский квартал". Девушка начала свою карьеру в команде КВН "Вінницькі перці". Также она принимала участие во множестве юмористических шоу как актриса или комик.

Так, на этот раз артистка опубликовала новую серию фото на своей странице в Инстаграм. На первом кадре Ирина Сопонару показала, в каком образе пришла на ютуб-шоу "Подкаты". Суть шоу - "подкатить" к главному герою с помощью шуток. Юмористка пришла в джинсах голубого цвета на высокой талии, и розовом мини-топе. Этот наряд отлично подчеркивает идеальную фигуру девушки.

На следующем кадре Ирина Сопонару выступает перед украинским реп-исполнителем под псевдонимом "Tricky Nicki".

Под фото один из пользователей сетей написал артистке о том, что у неё есть мужчина, и удивился её участию в таком проекте.

На это Ирина Сопонару ему резко ответила: "И что? Это шоу. Не документальные съемки".

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