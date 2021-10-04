В сети опубликовали видео номера от "Женского квартала", в котором высмеяли отечественную медицину

Как сообщает Politeka.net, на странице "Женского квартала" в Instagram опубликовали видео юмористического номера, в котором высмеяли украинскую медицину.

По сюжету двое врачей, которых сыграли Анастасия Оруджева и Александра Машлятина, делают операцию пациенту, которым стал Степан Казанин. Поскольку номер показали под эгидой "Какие зарплаты, такие и врачи", то соответственно ситуацию в операционной разыграли соответствующим образом. Исправить все это взялась молодой интерн с красным дипломом, которую сыграла Алина Гордиенко. Однако, она быстро поняла "прелести" работы в государственной больнице и примкнула к вышеупомянутым "специалистам".

"Во всем мире медицина уверенно развивается: появляются новые нано и биотехнологии, молекулярные инструменты, микрокамеры. В нашей стране с микро только зарплаты. И, как говорят сами медики: "Какие зарплаты, такие и врачи!", - говорится в подписи к видео номера.

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