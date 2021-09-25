Українська актриса, зірка "Жіночого кварталу" та інших проектів "Квартал 95" Ірина Сопонару здивувала поведінкою в холі готелю

Як пише Politeka.net, артистка відпочивала за кордоном, про що свідчили її спекотні фото в купальнику. Цього разу в Instagram блондинки з'явився кумедний кадр, зроблений в готелі. Сопонару сіла на каталку для багажу. Красуня була одягнена в джинсовий костюм і кепку, яка ідеально доповнювала її образ. Судячи з усього, на відпочинку дівчина була не одна, оскільки хтось фотографував її хуліганську витівку.

"Цінний вантаж", - жартівливо підписала фото зірка.

У коментарях їй залишили кілька кумедних відгуків і компліментів.

"Така мила", «дійсно дуже цінно», «безцінний», «вмієш дивувати», «відпочинок вдався», "Ох, і Ірка", - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що Сопонару є однією з провідних актрис «Жіночого кварталу». Красуня також знімається в серіалах і бере участь в різних шоу.

Нагадаємо, що Ірина Сопонару в пікантному купальнику розкріпачилася на відпочинку:"Ну просто perfect".

Ще Politeka писала, що Ірина Сопонару в червоному купальнику підкреслила свої достоїнства: "Ох і гаряча...".

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