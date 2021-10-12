Актриса Ирина Сопонару, звезда "Женского квартала", показала своего любимого, опубликовав соответствующее фото в социальной сети Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, Ирина является одной из самых популярных актрис "Женского квартала". За Сопонару следят сотни тысяч фанатов в Инстаграм. Актриса там активно ведет свой блог, радуя не только рабочими фото, но и из личной жизни.

В этот раз Ирина решила показать, как выглядит ее возлюбленный. Сопонару нежно обняла молодого человека, закрыв глаза от удовольствия.

Звезда никак не подписала фотографию, только указала фотографа, который сделал данный снимок.

Фанаты сразу начали ставить тысячи лайков, включая модель Аллу Костромичеву из "Супер топ-модель по-украински" и засыпать парочку комплиментами:

"Очень красивая пара", "Файно есть", "Какие вы красивые", "Супер", "Ура, наконец-то".

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