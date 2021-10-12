Актриса Ирина Сопонару, звезда "Женского квартала", показала своего любимого, опубликовав соответствующее фото в социальной сети Инстаграм.
Как пишет Politeka.net, Ирина является одной из самых популярных актрис "Женского квартала". За Сопонару следят сотни тысяч фанатов в Инстаграм. Актриса там активно ведет свой блог, радуя не только рабочими фото, но и из личной жизни.
В этот раз Ирина решила показать, как выглядит ее возлюбленный. Сопонару нежно обняла молодого человека, закрыв глаза от удовольствия.
Звезда никак не подписала фотографию, только указала фотографа, который сделал данный снимок.
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Фанаты сразу начали ставить тысячи лайков, включая модель Аллу Костромичеву из "Супер топ-модель по-украински" и засыпать парочку комплиментами:
"Очень красивая пара", "Файно есть", "Какие вы красивые", "Супер", "Ура, наконец-то".
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