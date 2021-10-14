Актриса Ирина Сопонару, одна из резиденток "Женского квартала", которая недавно раскрыла своего бойфренда, показала стильный образ, порадовав украинцев в Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, Ирина Сопонару является успешной актрисой, которая стала одной из звезд проекта "Квартал 95" - "Женский квартал". У Ирины сотни тысяч подписчиков в Инстаграм, где радует фанатов своим творчеством, а также кадрами из личной жизни.

На новом фото Ирина показала интересный образ. Сопонару надела длинное платье с вырезом от бедра. Актриса позировала у деревьев, впечатляя стройностью ножек.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Вау, красотка", "Иришка, ты супер-красавица, а ножки босиком еще красивей, спасибо большое, побольше таких фото с ножками босиком. Супер очень классно смотрится", "Типа Райский сад и Ева-искусительница. А Адам дрыхнет ))".

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