Актриса и блогерка Екатерина Никитина, резидентка "Женского квартала", показалась в мини, покрутившись на шесте и восхитив фанатов в Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, Екатерина Никитина стала узнаваемой актрисой и резиденткой "Женского квартала". Звезда любит физические нагрузки, хвастается роскошными растяжками и практикуется танцевать у пилона. Не забывает Никитина и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новых кадрах Никитина была в мини-шортиках и топике. Звезда крутилась на пилоне, радуя фигуркой.

"Сегодня в Женском квартале будет номер с пилоном!

Мы очень долго его вынашивали и вот наконец-то УРА!

Те кто будет на концерте, вам повезло вдвойне вы увидите это первыми)

Пожелайте мне удачи, я очень волнуюсь) Это будет мое первое выступление на пилоне!!!!", - написала Екатерина.

Фанаты посмотрели ролик более 4 тысяч раз и написали комментарии:

"Удачи кошечка. Все будет супер! Ты лучшая", "У тебя фигура сейчас космос", "Та ты что?", "Катя, ты огонь".

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