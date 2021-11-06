Актриса и блогерка Екатерина Никитина, резидентка "Женского квартала", показалась в мини, покрутившись на шесте и восхитив фанатов в Инстаграм.
Как пишет Politeka.net, Екатерина Никитина стала узнаваемой актрисой и резиденткой "Женского квартала". Звезда любит физические нагрузки, хвастается роскошными растяжками и практикуется танцевать у пилона. Не забывает Никитина и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
На новых кадрах Никитина была в мини-шортиках и топике. Звезда крутилась на пилоне, радуя фигуркой.
"Сегодня в Женском квартале будет номер с пилоном!
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Мы очень долго его вынашивали и вот наконец-то УРА!
Те кто будет на концерте, вам повезло вдвойне вы увидите это первыми)
Пожелайте мне удачи, я очень волнуюсь) Это будет мое первое выступление на пилоне!!!!", - написала Екатерина.
Фанаты посмотрели ролик более 4 тысяч раз и написали комментарии:
"Удачи кошечка. Все будет супер! Ты лучшая", "У тебя фигура сейчас космос", "Та ты что?", "Катя, ты огонь".
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