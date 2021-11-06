Популярна хореограф Ілона Гвоздьова, яка останнім часом опинилася в центрі кількох скандалів, показала, як розслабляється.

Як повідомляє Politeka.net, популярна хореограф і багаторазова учасниця шоу "Танців з зірками" Ілона Гвоздьова останнім часом опинилася в центрі кількох скандалів і почула на свою адресу багато критики від хейтерів. Тепер, схоже, зірка вирішила розслабитися і відправилася в танцювальний зал, де потанцювала для себе.

У своєму Instagram Ілона опублікувала миле відео, на якому показала свої незвичайні танці біля дзеркала. Перед камерою зірка з'явилася в темних плямистих осиках і світлій футболці, зав'язаній на животі. Її волосся розпущене і розпатлане, а на обличчі немає макіяжу, тільки зосередженість.

У підписі до публікації Гвоздьова написала: "Сьогодні, вперше за довгий час танцювала просто так, для себе, заради себе, в задоволення. Нікуди не поспішала і кайфувала".

Зазначимо, що нещодавно танцівниця опинилася в скандальній ситуації через свої висловлювання про ЛГБТ-спільноту. Зірка назвала людей з нетрадиційною орієнтацією "психічно нездоровими", за те отримала масу критики в соцмережах. Незабаром після інциденту Ілона змушена була вибачитися за свої висловлювання.

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