Оля Полякова, ведуча шоу "дорослі дівчатка", а також детектив найзагадковішого проекту України" Маска", показала новий образ для вечірнього ефіру.

Як пише Politeka.net, успішна співачка і суперблондинка Оля Полякова стала успішною вітчизняною співачкою, випустивши альбоми" шльопали шльопанці"," Королева ночі " та інші. Нещодавно зірка випустила кліп" доросла дівчинка", а також запустила аналогічне шоу на Ютубі разом з Машею Єфросиніною. Також Оля запросили бути детективом в шоу" Маска", другий сезон якого зараз показують на ТБ. Не забуває Полякова і про Instagram, де ділиться з фанатами цікавими кадрами.

На новому сторіс Оля була в червоно-чорному шкіряному міні. Образ Полякова доповнила босоніжками, позуючи на тлі фотозони і з маскою на очах, а також червоним волоссям.

"До зустрічі сьогодні на "Маска" о 21.00", - написала Оля під фото, яке залишила в блозі, який веде в Інстагам.

Нагадаємо, Полякова в наряді з блискітками розкуто залізла на руки до молодих чоловіків

А ще Politeka повідомляла, що Полякова разом з Дзідзьо влаштували інтригуючу зйомку, Астаф'єва не стерпіла

Також Politeka писала, що волохатий красунчик спокусив Полякову в новому ефірі шоу "Маска"