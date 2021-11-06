Оля Полякова, ведуча шоу "дорослі дівчатка", а також детектив найзагадковішого проекту України" Маска", показала новий образ для вечірнього ефіру.
Як пише Politeka.net, успішна співачка і суперблондинка Оля Полякова стала успішною вітчизняною співачкою, випустивши альбоми" шльопали шльопанці"," Королева ночі " та інші. Нещодавно зірка випустила кліп" доросла дівчинка", а також запустила аналогічне шоу на Ютубі разом з Машею Єфросиніною. Також Оля запросили бути детективом в шоу" Маска", другий сезон якого зараз показують на ТБ. Не забуває Полякова і про Instagram, де ділиться з фанатами цікавими кадрами.
На новому сторіс Оля була в червоно-чорному шкіряному міні. Образ Полякова доповнила босоніжками, позуючи на тлі фотозони і з маскою на очах, а також червоним волоссям.
"До зустрічі сьогодні на "Маска" о 21.00", - написала Оля під фото, яке залишила в блозі, який веде в Інстагам.
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