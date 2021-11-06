Макс Чмерковський, чемпіон з латинських танців і переможець американських "Танців з зірками", показав, як тренується в спортзалі, здивувавши фанатів в Instagram.

Як пише Politeka.net, Макс Чмерковський став переможцем шоу" Танці з зірками", які виходили в США. Також зірка був першим українським "Холостяком", а ще чемпіоном з латинських танців. Зараз Макса запросили в українські" Танці з зірками " судити вітчизняних зірок. Не забуває Чмерковський і про Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.

На нових кадрах Макс показав, як Боре депресію. Зірка прийшов у спортзал, де працював зі штангою та іншим спорядженням.

"Відчув стрес і почав відчувати депресію.

Спочатку не знав як позбутися від цього почуття, а потім зрозумів, що у мене ж є кращий інструмент самодопомоги: тренування!

Дуже хотів відчути це тренування, тому попросив тренера, щоб сьогодні по максимуму «були ноги». Моє бажання було виконано-ноги трохи в шоці, але зате випустив трохи ендорфінів і тепер відчуваю себе краще, ніж будь-коли!

Я готовий до будь-якого стресу і ще більшого негативу, з яким доведеться мати справу!

Якщо ви коли-небудь відчуваєте себе пригніченим, я настійно рекомендую включатися в будь-яку фізичну активність. Це чудово підходить для тіла, розуму та душі.

Щасливої суботи і будьте ласкаві до себе", - написав Макс.

Фанати подивилися ролик тисячі разів і написали коментарі:

"Молодець", " молодець, що це вдалося ... це піднімає настрій ... проявляйте велику обережність!", "Дивне (тренерське) спостереження, але глибина присідань збільшилася".

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