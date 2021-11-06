Відома співачка і колишня дружина шоумена Дзідзьо Slavia у новому інтерв'ю розповіла, коли буде готова вступити в нові відносини.

Як повідомляє Politeka.net, колишня дружина відомого артиста і шоумена Дзідзьо починаюча співачка Slavia (Ярослава Хома) в черговому інтерв'ю розповіла, яким повинен бути її новий обранець і потрібно для того, щоб вона знову вступила у відносини. Фрагмент з цього інтерв'ю Слава показала в своїх Instagram-сторіс.

У ролику, який є фрагментом нового інтерв'ю Ярослави, вона з'явилася в яскравій сукні з анімалістичним візерунком, яке красиво підкреслило витончену фігурку. Розкішне волосся дівчини розпущене і акуратно укладене, а на її обличчі яскравий макіяж.

Судячи з усього, Slavia поставили питання про нові стосунки після розлучення з Дзідзьо. На це співачка відповіла: "Тим, хто відправляє мене на "Холостячку". Мій шлях відносин - коли я довго знаю людину, як друга, тільки тоді зможу відкритися. Мені потрібно спочатку дружити, потрібен час".

Нагадаємо, Ексдружина Дзідзьо в хижій сукні захотіла гарячих фото і отримала непрошену пораду: "Ідіть на Холостячку!".

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