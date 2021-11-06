Слава Камінська, колишня учасниця дуету "НеАнгели", де другою солісткою була брюнетка Вікторія Смеюха, показала свою розкішну фігурку, з'явившись на нових сторіс в нижній білизні.
Як пише Politeka.net, Слава Камінська прославилася завдяки колективу "НеАнгели". Але нещодавно дует припинив своє існування, після чого артистка разом з колегою по колективу брюнеткою Вікторією Смеюхою почали окремі кар'єри. Слава вже встигла випустити кілька хітів, які зібрали мільйони переглядів на Ютуб. Не забуває Камінська і про соцмережі Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На нових сторіс Слава вирішила залізти в гримерці на стілець, щоб показати свою фігуру. Камінська стала перед дзеркалом, залишившись тільки в білизні, знімаючи себе на камеру.
"Хотіла вилізти красиво, щоб всі побачили, яка я худа", - сказала Слава у відео.
Екс-чоловік Ані Лорак вирішив покинути з дочкою Україну і похвалився прощальними моментами: кадри
Дорофєєва в крихітному купальнику пустилася в танок з подружкою на яхті: кадри веселощів
Депутата з дружиною жорстоко побили під Одесою, кадри з місця НП: "Їхній позашляховик зупинили..."
Погода розділить Україну на різні зони: де пройдуть дощі, а де чекати до +19
13-річна дочка Євгена Кошового стала виглядати старшою за маму, українці збентежені: "Що зробили з дівчинки..."
Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, адже в сторіс немає подібних інструментів.
Нагадаємо, Слава Камінська до втручання пластичних хірургів, екс-співачку "НеАнгелів" насилу впізнали на кадрах з випускного
А ще Politeka розповідала, що красуня з дуету» НеАнгелів " після складної хвороби озвучила вердикт лікарів
Також Politeka повідомляла, що красуня з дуету "НеАнгелів" показала, як "використовує" працю свого спадкоємця