Слава Камінська, колишня учасниця дуету "НеАнгели", де другою солісткою була брюнетка Вікторія Смеюха, показала свою розкішну фігурку, з'явившись на нових сторіс в нижній білизні.

Як пише Politeka.net, Слава Камінська прославилася завдяки колективу "НеАнгели". Але нещодавно дует припинив своє існування, після чого артистка разом з колегою по колективу брюнеткою Вікторією Смеюхою почали окремі кар'єри. Слава вже встигла випустити кілька хітів, які зібрали мільйони переглядів на Ютуб. Не забуває Камінська і про соцмережі Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На нових сторіс Слава вирішила залізти в гримерці на стілець, щоб показати свою фігуру. Камінська стала перед дзеркалом, залишившись тільки в білизні, знімаючи себе на камеру.

"Хотіла вилізти красиво, щоб всі побачили, яка я худа", - сказала Слава у відео.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, адже в сторіс немає подібних інструментів.

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