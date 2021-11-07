Двоюрідна сестра сина Народної артистки України Софії Ротару Соня Кей (Хлябич), яка нещодавно презентувала другу збірку пісень, показала себе в спальній кімнаті, піднявши настрій українців в Instagram.
Як пише Politeka.net, Софія Хлябич, яка виступає під пседонімом Соня Кей, є двоюрідною сестрою єдиного сина Національної легенди України Софії Ротару Руслана Євдокименка. Зірка була номінована на" Прорив року " завдяки першому міні-альбому, який випустила кілька років тому. А нещодавно Соня презентувала другий EP "Драйв", який прослухали безліч українців на відеохостингу Ютуб. Не забуває Софія і про соціальну мережу Instagram, де ділиться з передплатниками творчістю і особистими кадрами.
На нових кадрах Кей була в мереживній білизні, перебуваючи в спальні. Соня прикрилася ковдрою, зробивши Селфі і показавши свою зовнішність. Макіяж молода зірка ще не встигла змити, як можна помітити.
На ще одному сторіс співачка показала, як жартує в Тікток. Зірка продемонструвала пульт, який нібито проковтнула.
Екс-чоловік Ані Лорак вирішив покинути з дочкою Україну і похвалився прощальними моментами: кадри
Пішов з життя знаменитий український нардеп: перші подробиці
Концерт зірки обернувся масштабною трагедією, є жертви та сотні постраждалих: кадри
Переможець "Танців з зірками" Женя Кот зухвало висловився про новий сезон: "Багато речей, з якими не згоден"
13-річна дочка Євгена Кошового стала виглядати старшою за маму, українці збентежені: "Що зробили з дівчинки..."
"Давайте заплутаємо тих, хто тільки з'явився в тікток", - написала Соня.
Нагадаємо, двоюрідна сестра сина Ротару в мереживній білизні дозволила зазирнути до себе в спальню
А ще Politeka повідомляла, що племінниця Софії Ротару показала страшне, яке відбувається у неї вдома
Також Politeka писала, що родичка Ротару Соня Кей у вузенькому вбранні виставила напоказ всі свої достоїнства