Двоюрідна сестра сина Народної артистки України Софії Ротару Соня Кей (Хлябич), яка нещодавно презентувала другу збірку пісень, показала себе в спальній кімнаті, піднявши настрій українців в Instagram.

Як пише Politeka.net, Софія Хлябич, яка виступає під пседонімом Соня Кей, є двоюрідною сестрою єдиного сина Національної легенди України Софії Ротару Руслана Євдокименка. Зірка була номінована на" Прорив року " завдяки першому міні-альбому, який випустила кілька років тому. А нещодавно Соня презентувала другий EP "Драйв", який прослухали безліч українців на відеохостингу Ютуб. Не забуває Софія і про соціальну мережу Instagram, де ділиться з передплатниками творчістю і особистими кадрами.

На нових кадрах Кей була в мереживній білизні, перебуваючи в спальні. Соня прикрилася ковдрою, зробивши Селфі і показавши свою зовнішність. Макіяж молода зірка ще не встигла змити, як можна помітити.

На ще одному сторіс співачка показала, як жартує в Тікток. Зірка продемонструвала пульт, який нібито проковтнула.

"Давайте заплутаємо тих, хто тільки з'явився в тікток", - написала Соня.

Нагадаємо, двоюрідна сестра сина Ротару в мереживній білизні дозволила зазирнути до себе в спальню

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