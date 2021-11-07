Двоюродная сестра сына Народной артистки Украины Софии Ротару Соня Кей (Хлябыч), которая недавно презентовала второй сборник песен, показала себя в спальной комнате, порадов украинцев в Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, София Хлябыч, которая выступает под пседонимом Соня Кей, является двоюродной сестрой единственного сына Национальной легенды Украины Софии Ротару Руслана Евдокименко. Звезда была номинирована на "Прорыв года" благодаря первому мини-альбому, который выпустила несколько лет назад. А недавно Соня презентовала второй EP "Драйв", который прослушали множество украинцев на видеохостинге Ютуб. Не забывает София и об социальной сети Instagram, где делится с подписчиками творчеством и личными кадрами.

На новых кадрах Кей была в кружевном белье, находясь в спальне. Соня прикрылась одеялом, сделав селфи и показав свою внешность. Макияж молодая звезда еще не успела смыть, как можно заметить.

На еще одном сторис певица показала, как шутит в ТикТок. Звезда продемонстрировала пульт, который якобы проглотила.

"Давайте запутаем тех, кто только появился в тикток", - написала Соня.

Напомним, двоюродная сестра сына Ротару в кружевном белье позволила заглянуть к себе в спальню

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