Чоловік Дорофєєвої Дантес влаштував істерику на шоу "Маскарад": "Викликайте швидку, будь ласка"

На шоу "Маскарад" сталася справжня істерика у одного з "мисливців" - Володимира Дантеса, яку вирізали з ефіру, але артист опублікував унікальні кадри в мережі.

На шоу "Маскарад" дві команди "мисливців": у першій - Маша Єфросиніна, Юлія Саніна і Юрій Ткач, а в другій - Ірина Білик, Володимир Дантес та Ігор Ласточкін, відгадують, хто ж ховається під масками, повідомляє Politeka.net.

Деякі кадри не потрапляють в ефір, проте їх можна побачити в Інтернеті. Зокрема, Володимир Дантес у своєму Instagram опублікував унікальне відео своєї істерики сміху (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

"Чому мене розриває так? Викличте швидку, будь ласка", - зі сміхом промовив чоловік співачки Наді Дорофєєвої.

"Істерика!!!

Істерика на кайфовому проекті @maskarad_1plus1 це залишилося за кадром)) з кожним буває, коли ти смієшся, як божевільний і не можеш зупинитися) поруч ніхто не розуміє, що відбувається, але з часом починають підключатися, тому що сміх - заразна штука))", - поділився співак.

Публікація швидко зібрала десятки тисяч переглядів.

"Вова, який ти гарний!", "Зламали Дантеса) доведеться нового купувати", " Щирий, яскравий, універсальний артист, чесна у своїх емоціях людина. Рамки цього шоу малі для Вас", " Боже, точно заразно!!! , Я сміялася до сліз👏 😜", - написали користувачі Мережі.

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