Співачка і актриса Дженніфер Лопес у 52 роки вже не раз викликала подив у шанувальників хорошою фігурою і обличчям без зморшок, тому багато хто сумнівається в природності артистки.
Дженніфер Лопес почала свою кар'єру не тільки, як співачка, але і як танцівниця. Причому досі артистка займається спортивними та латиноамериканськими танцями, а також вивчає їх професійно особисто для себе.
Зараз 52-річна знаменитість не здає позицій і навіть на червоній доріжці з Беном Аффлеком привабливість приховувати не стала. Шанувальники ж згадують, що і рік тому знаменитість виглядала не гірше на пляжі.
У червоному купальнику без принтів і тонкими зав'язками Лопес покрасувалася на пляжі. Причому для демонстрації фігури вона навмисно розкрила халат. Фірмовий халат з власним ім'ям на спині виглядав більш ніж примітно.
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А не так давно зірка вийшла на сцену, щоб підтримати свого старого друга, репера LL Cool J, який потрапив до списку лауреатів Залу слави рок-н-ролу.
Артистка одягла бра від Dolce & Gabbana з блискітками і блиснула "сталевим" пресом". Також артистка була в чорних брюках і в ботильонах на високій шпильці, а зверху вона одягла синій плащ з об'ємними рукавами з останньої колекції Альбера Ельбаза для AZ Factory.
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А ще Politeka повідомляла, що 52-річна Лопес в маленькому топіку позбавила дару мови на червоній доріжці
Також Politeka писала, що Дженніфер Лопес в палких обіймах Бена Аффлека не стала приховувати почуттів на червоній доріжці