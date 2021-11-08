Певица и актриса Дженнифер Лопес в 52 года уже не раз вызывала удивление у поклонников хорошей фигурой и лицом без морщин, поэтому многие сомневаются в естественности артистки.

Дженнифер Лопес начала свою карьеру не только, как певица, но и как танцовщица. Причем до сих пор артистка занимается спортивными и латиноамериканскими танцами, а также изучает их профессионально лично для себя.

Сейчас 52-летняя знаменитость не сдает позиций и даже на красной дорожке с Беном Аффлеком привлекательность скрывать не стала. Поклонники же вспоминают, что и год назад знаменитость выглядела не хуже на пляже.

В красном купальнике без принтов и тонкими завязками Лопес покрасовалась на пляже. Причем для демонстрации фигуры она намеренно распахнула халат. Фирменный халат с собственным именем на спине выглядел более чем примечательно.

А не так давно звезда вышла на сцену, чтобы поддержать своего старого друга, рэпера LL Cool J, который попал в список лауреатов Зала славы рок-н-ролла.

Артистка надела бра от Dolce & Gabbana с блестками и сверкнула "стальным" прессом". Также артистка была в черных брюках и в ботильонах на высокой шпильке, а сверху она надела синий плащ с объемными рукавами из последней коллекции Альбера Эльбаза для AZ Factory.

Напомним, Дженнифер Лопес в платье из одной сеточки без стеснения показала свои изгибы

А еще Politeka сообщала, что 52-летняя Лопес в маленьком топике лишила дара речи на красной дорожке

Также Politeka писала, что Дженнифер Лопес в пылких объятиях Бена Аффлека не стала скрывать чувств на красной дорожке