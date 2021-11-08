Дочка Пугачової Орбакайте засвітилася в компанії відомого стиліста: "Жахливо виглядає..."

Популярна російська співачка і дочка легендарної артистки Алли Пугачової - Крістіна Орбакайте засвітилася в компанії відомого дизайнера.
Як передає Politeka.net, Крістіна Орбакайте є популярною російською артисткою. Також вона відома як дочка легендарної співачки Алли Пугачової. Христина одружена з американським підприємцем Михайлом Земцовим, з яким з'явилася третя дочка - Клавдія.
Так, цього разу співачка опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі Крістіна Орбакайте з не яскравим макіяжем у картатій сукні засвітилася в компанії відомого стиліста - Владислава Лісовця. Їх пов'язує давня дружба, і артистка часто приходить в гості до нього в салон, щоб навести красу.
"Зустрілися з @vladislavlisovets
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Набовталися, насміялися і навіть дещо задумали", - розповіла Крістіна Орбакайте.
Шанувальники артистки залишили для неї безліч коментарів: "Крутишки", "Шикарна Христина", "Молодці! Удачі у всьому і процвітання", "Блін, не впізнала його на фото, якби не підписали, взагалі не зрозуміла! А взагалі дуже молодо виглядає, якщо врахувати що йому вже 5 десяток", "Ой..яка красива", "Колосальний фотошоп, не впізнати нікого".
Не всі користувачі Мережі оцінили фото:
"Жахливо виглядає цей перукар 😂йому б самому до перукаря і стиліста....на бомжа з підворіття схожий, що знайшов те і напялив😂 😂".
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