Популярная российская певица и дочь легендарной артистки Аллы Пугачевой - Кристина Орбакайте засветилась в компании известного дизайнера.

Как передает Politeka.net, Кристина Орбакайте является популярной российской артисткой. Также она известна как дочь легендарной певицы Аллы Пугачевой. Кристина замужем за американским предпринимателем Михаилом Земцовым, с которым появилась третья дочка - Клавдия.

Так, на этот раз певица опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадре Кристина Орбакайте с не ярким макияжем в клетчатом платье засветилась в компании известного стилиста - Владислава Лисовца. Их связывает давняя дружба, и артистка часто приходит в гости к нему в салон, чтобы навести красоту.

"Встретились с @vladislavlisovets

Наболтались, насмеялись и даже кое-что задумали", - рассказала Кристина Орбакайте.

Поклонники артистки оставили для неё множество комментариев: "Крутышки", "Шикарная Кристина", "Молодцы! Удачи во всем и процветания", "Блин, не узнала его на фото, если бы не подписали, вообще не поняла! А вообще очень молодо выглядит, если учесть что ему уже 5 десяток", "Ой..какая красивая", "Колоссальный фотошоп, не узнать никого".

Не все пользователи сети оценили фото:

"Ужасно выглядит этот парикмахер 😂ему бы самому к парикмахеру и стилисту....на бомжа из подворотни похож, что нашёл то и напялил😂😂".

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